Les indices à la Bourse de Paris

Les indices boursiers sont des indicateurs utilisés par les investisseurs pour représenter l'évolution d'un marché boursier. A Paris, l'indice de référence est le CAC 40. Il regroupe les 40 plus grandes valeurs cotées. Il existe d'autres indices et parmi eux les indices sectoriels.

Qu'est-ce qu'un indice boursier?

Un indice boursier est un instrument permettant de mesurer l'évolution d'un marché boursier au moyen d'un échantillon de valeurs représentatives. Généralement, un indice boursier est le résultat d'une moyenne pondérée par la capitalisation de chacune des valeurs le composant.

Un indice s'exprime en points. Il constitue un outil efficace de comparaison pour évaluer la performance de son propre portefeuille.

Un ou plusieurs «indices de référence» sont associés à chaque place de cotation: le CAC 40 pour Paris, le DAX 40 pour Francfort, le FTSE 100 pour Londres, le Dow Jones, le Nasdaq et le S&P 500 pour New York.

Ainsi, quand la presse titre «la Bourse de Paris a gagné 2% aujourd'hui», cela signifie que l'indice représentatif, ici le CAC 40, a progressé en points de 2%. Parmi les valeurs composant l'indice, toutes n'affichent pas cette performance puisqu'il s'agit d'une moyenne.

A côté de ces indices de référence, il existe d'autres indices: indice des moyennes capitalisation, des petites capitalisations, indice des valeurs de croissance ou encore indices sectoriels.

Le CAC 40

Lancé en 1987 sur une base fixée à 1.000 pts, il s'agit de l'indice de référence de la place parisienne. Il est composé des 40 plus importantes capitalisations (cours x nombre d'actions composant la société) de la Bourse parisienne. Aucune valeur ne peut représenter plus de 15% de l'indice. Attention, la capitalisation retenue est la capitalisation flottante : seules les actions réellement disponibles sur le marché (hors actions détenues par l'État ou des actionnaires stables) sont prises en compte

Sa composition est révisée tous les trimestres par le Conseil scientifique des indices: certaines valeurs sortent du CAC 40, d'autres y sont intégrées.

A savoir

Le CAC 40 est calculé hors dividende. L'indice CAC 40 GROSS TOTAL RETURN est calculé dividendes réinvestis. Le DAX 40 à Francfort et le S&P 500 à New York sont calculés dividendes réinvestis.

Les autres indices parisiens

Le CAC Next 20 regroupe les 20 plus grandes capitalisations de la Bourse parisienne, en dehors de celles appartenant au CAC 40. Le CAC Next 20 est considéré comme «l'antichambre du CAC 40».

Le CAC Large 60 regroupe les actions du CAC 40 et du CAC Next 20

Le CAC Mid 60 regroupe les 60 plus grandes capitalisations de la Bourse parisienne, en dehors de celles appartenant au CAC Large 60 (CAC 40 + CAC Next 20).

Le CAC Small regroupe les 200 plus grandes capitalisations de la Bourse parisienne, en dehors de celles appartenant au CAC Large 60 (CAC 40 + CAC Next 20) et au CAC Mid 60.

Le SBF 120 regroupe les actions du CAC Large 60 et du CAC Mid 60. Cet indice plus large que le CAC 40 (120 valeurs contre 40) est jugé plus représentatif de la Bourse parisienne. Il est souvent pris comme référence par les professionnels.

Le CAC Mid & Small regroupe les actions du CAC Mid 60 et du CAC Small.

Tous ces indices s'imbriquent les uns dans les autres. En fin de compte, l'indice CAC All-Share regroupe toutes les valeurs cotées à la Bourse de Paris.

Parmi les derniers nés des indices français, il y a également le CAC 40 ESG qui prend en compte les critères économiques, sociaux/ sociétaux et de gouvernance dans sa composition. Il n'est donc pas identique au CAC 40 traditionnel.

Les indices sectoriels

Il existe également des indices sectoriels. Ces indices regroupent les valeurs de la pharmacie (CAC Santé), des hydrocarbures (CAC Pétrole et Gaz), des services aux collectivités (CAC Services aux collectivités)…

Par comparaison, leur évolution permet d'identifier facilement les secteurs qui «sur-performent» (font mieux) ou «sous-performent» (font moins bien) le CAC 40. Et, au sein d'un même secteur, d'identifier comment se comporte une valeur par rapport aux autres.

