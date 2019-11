Etudiants: modèle de lettre pour changer de banque

Kite_rin/Shutterstock / Kite_rin

Vous pouvez réduire vos frais bancaires en changeant d'établissement, par exemple en ouvrant un compte dans une banque sur Internet. Cette procédure est devenue très facile depuis la mise en place du mandat d'aide à la mobilité bancaire. Vous devez adresser une lettre à votre ancien établissement : nous vous en proposons un modèle.

Changer de banque: la procédure est maintenant simple grâce à la loi de mobilité bancaire

Faire jouer la concurrence permet souvent de réduire ses frais. Dans le domaine bancaire, où les banques sur Internet ont fait chuter les prix, c'est une réalité.

En effectuant vous-même les démarches, le processus de changement de banque peut être fastidieux. En premier lieu, vous devez identifier tous vos prélèvements et virements permanents (assurance, cotisation mutuelle, APL , bourse étudiante, abonnements téléphone, électricité, gaz, Internet, presse, carte de transport ou encore dons et cotisations). Puis vous devez informer tous ces organismes et toutes ces entreprises de votre changement de banque et leur adresser votre nouveau Relevé d'Identité Bancaire (RIB).

Toutefois, depuis la loi de mobilité bancaire de 2017, vous pouvez demander à votre nouvelle banque de prendre en charge toutes vos démarches de domiciliation. Pour ce faire, vous devez simplement en faire la demande auprès de votre nouvel établissement et signer un mandat de transfert.

N'oubliez pas de clôturer votre ancien compte bancaire

Une fois votre nouveau compte bancaire ouvert, vous devez clôturer votre ancien compte. N'oubliez pas cette étape car un compte, même inactif, vous coûte de l'argent (les frais de tenue de compte sont dus, ce qui peut par ailleurs entraîner un découvert ).

Voici un modèle de lettre de clôture d'un compte courant à envoyer en Lettre Recommandé avec Accusé de Réception (LRAR) à votre ancien établissement: