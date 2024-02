Prêt-étudiant: profitez de ce coup de pouce

Un prêt étudiant est accordé à des conditions avantageuses pour aider les jeunes à poursuivre leurs études. ( crédit photo : Syda Productions/Shutterstock / Syda Productions )

Des taux d’emprunt à la hausse, y compris pour les étudiants

Les modalités des offres de prêt étudiant varient selon les réseaux bancaires et les profils des emprunteurs. Le taux peut être différent entre un étudiant à l’université et un étudiant scolarisé dans une grande école. Comme les taux d’intérêt suivent le coût de la vie, ils ont augmenté ces derniers temps. En 2022, ils étaient inférieurs à 1% et ils étaient en 2023 situés entre 2% et 3%. On peut actuellement trouver des taux à partir de 1,90%.

Des conditions plutôt souples pour l’accord des prêts étudiants

Pour demander un prêt étudiant, il faut être inscrit dans l’enseignement supérieur et ne pas dépasser un âge limite, entre 27 et 30 ans selon les établissements. Les conditions du prêt dépendent en partie du cursus choisi et de ses débouchés. Une fois accepté, le prêt étudiant peut être utilisé comme bon vous semble. Ainsi, avec les sommes empruntées, vous pouvez payer vos frais de scolarité, votre loyer, un véhicule, vos dépenses courantes ou encore un séjour à l’étranger.

Les conditions de remboursement sont fixées lors de la signature du prêt. Avec votre banquier, vous devrez définir la durée de la franchise de remboursement (période pendant laquelle vous ne remboursez rien ou seulement les intérêts) et la durée de la phase d’amortissement (durant laquelle le prêt est remboursé). Plus ces deux périodes durent longtemps, plus le coût du crédit augmente.

Pas de garant? L’État peut se porter garant pour votre prêt étudiant

Pour demander un prêt étudiant, il est nécessaire d’avoir un garant résidant en France métropolitaine. Le taux d’endettement pris en compte dans le calcul du crédit est basé sur les revenus de ce garant. Le plus souvent, un étudiant fait appel à ses parents pour jouer ce rôle.

Toutefois, si vous avez des difficultés à trouver un garant, la garantie d’État peut être activée. Dans ce cas, l’État se porte garant pour un prêt allant jusqu’à 20.000 euros. Le remboursement du prêt commence deux ans après la fin des études. Pour obtenir une telle garantie, vous devez obligatoirement faire appel aux banques partenaires de ce dispositif: Banque Postale, Société Générale, Banque Populaire, Caisse d’Épargne, Crédit Mutuel, Crédit Agricole et CIC.

