Placements, retraite, liberté de choix : comment les Français organisent-ils leur épargne en 2025 ?

Les Français épargnent de plus en plus tôt pour sécuriser leur retraite (Crédits: Adobe Stock - IA)

Dans un contexte économique et géopolitique particulièrement incertain, comment les Français construisent-ils leur épargne ? Sont-ils inquiets pour leur retraite ? Vers quels placements patrimoniaux se tournent-ils pour protéger leur avenir ? Entre lucidité et autonomie, les Français prennent leur épargne en main de plus en plus jeunes…

L'édition 2025 de l'enquête sur «Les Français, l'épargne et la retraite» (1) révèle que les Français sont inquiets quant à leur niveau de vie lorsqu'ils arriveront à la retraite et qu'ils prennent les choses en main pour se construire non plus seulement une épargne de précaution en cas de coup dur mais aussi une épargne de protection pour s'assurer un complément de revenu une fois à la retraite.

On y découvre aussi que les plus jeunes sont aussi les plus lucides et les plus proactifs pour assurer eux-mêmes leur avenir puisque 54% des 18-24 ans pensent qu'il faut commencer à épargner pour sa retraite avant 30 ans !

Enfin, fidèles à leur réputation de rebelles, les Français mettent un point d'honneur à rester libres dans le choix de leur épargne et refusent massivement (78%) l'idée que la monnaie sonnante et trébuchante puisse totalement disparaitre des usages…

Les Français sont pessimistes quant au niveau de vie qui les attend à la retraite

Pour 60% des sondés, la retraite constitue, la priorité numéro un en matière de politique sociale, devant l'assurance maladie (45%) et la prise en charge de la dépendance (37%).

Dès l'âge de 25 ans, le niveau des pensions de retraite devient la préoccupation majeure en matière de protection sociale : 52% des 25-34 ans, 67% des 35-49 ans, 65% des 50-64 ans et 62% des 65 ans et plus.

L'inquiétude sur le niveau de vie qui sera le leur est d'autant plus forte que 64% des répondants estiment que le montant de leur pension de retraite est ou sera insuffisant.

Il est intéressant de noter que les femmes sont plus pessimistes que les hommes concernant leur future retraite puisqu'elles sont 68% à estimer que le montant de leur pension de retraite est ou sera insuffisant pour vivre correctement, contre 61% des hommes.

Les inquiétudes concernant une pension de retraite insuffisante sont plus fortes chez les actifs (72%) que chez les retraités eux-mêmes (45%).

Enfin, sans surprise, le niveau d'inquiétude est d'autant plus élevé que les revenus du foyer sont bas : 78% des répondants dont les revenus sont inférieurs 1.200 euros mensuels nets par foyer pensent que le montant de leur pension de retraite est ou sera insuffisant pour vivre correctement, tandis qu'ils ne sont plus que 47% parmi les répondants disposant de revenus mensuels nets supérieurs à 4.000 euros par foyer.

L'immobilier, pierre angulaire de votre stratégie retraite

Les Français prennent leur retraite en main et épargnent de plus en plus tôt

Dans leur immense majorité, les Français ont intégré le fait qu'ils doivent être pro-actifs et épargner de leur côté pour compléter leur niveau de vie à la retraite le moment venu.

Ils ne sont que 6% à penser qu'épargner pour sa retraite n'est pas nécessaire, contre 39% des répondants qui estiment que l'idéal est de commencer à épargner pour sa retraite avant 30 ans et 23% qui placent cet âge idéal entre 30 et 35 ans.

Dans les faits cependant, les Français ne sont que 50% à placer de l'argent dans un produit d'épargne en vue d'améliorer leur retraite de manière très régulière, assez régulière ou quand c'est possible. Ce taux baisse à 40% pour les répondants dont le revenu net par foyer est inférieur à 1.200 euros mensuels et atteint les 62% lorsque les revenus dépassent les 4.000 euros.

Quels sont les placements privilégiés par les Français en 2025 pour sécuriser leur avenir ?

Parmi les placements que les Français jugent les plus intéressants en termes de rendement, l'assurance-vie arrive cette fois encore en tête avec 58% des votes , et s'offre même le luxe de grignoter quelques points puisqu'elle ne recueillait «que» 53% des votes en 2015.

Parmi les autres produits d'épargne jugés intéressants, viennent ensuite :

L'immobilier locatif (posséder un bien immobilier que l'on loue) pour 56 % (un score qui atteint 65 % chez les 25-34 ans et 64 % chez les 50-64 ans).

(posséder un bien immobilier que l'on loue) pour 56 % (un score qui atteint 65 % chez les 25-34 ans et 64 % chez les 50-64 ans). Le Livret A pour 52% (un score qui atteint 59 % chez les 18-24 ans).

pour 52% (un score qui atteint 59 % chez les 18-24 ans). Le PER (Plan d'épargne retraite) pour 48% (un score qui atteint 55% chez les 50-64 ans).

(Plan d'épargne retraite) pour 48% (un score qui atteint 55% chez les 50-64 ans). Les actions pour 41% (un score qui atteint 52% chez les 18-24 ans).

pour 41% (un score qui atteint 52% chez les 18-24 ans). Les cryptomonnaies comme le bitcoin recueillent quant à elles 21% contre 22% au moment de leur intégration dans l'étude annuelle en 2022 (un score qui atteint 36% chez les 18-24 ans contre seulement 13% chez les 65 ans et plus).

Les Français rejettent toute contrainte sur leur épargne

S'ils sont inquiets pour leur futur niveau de vie, les Français sont attachés à leur liberté de choix : ils veulent pouvoir anticiper, décider et sécuriser leur avenir en toute autonomie.

78% des répondants se déclarent opposés à toute orientation de leur épargne via la fiscalité par les pouvoirs publics. Ce rejet atteint est massif quel que soit le niveau de revenu, de 85% pour les personnes dont le revenu net par foyer est inférieur à 1.200 euros par mois, à 70% pour les personnes dont le revenu net par foyer est supérieur à 4.000 euros par mois.

Près de 69% des Français désapprouvent également l'idée d'orienter l'épargne vers le financement de la défense nationale.

Enfin, ils sont massivement opposés (78%) à l'idée d'une suppression complète des billets de banque et des pièces de monnaie au profit de moyens de paiement comme la carte bancaire, le téléphone ou le virement.

