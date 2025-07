5 erreurs à ne pas commettre pour réussir à épargner

Shutterstock

Découvrez les erreurs d’épargne les plus courantes qui freinent la construction d’un patrimoine solide et les gestes simples à adopter pour mieux gérer votre argent.

Quand on commence à mettre de l’argent de côté, on pense souvent bien faire. Pourtant, certains petits réflexes – qu’on croit anodins – peuvent faire dérailler tout un plan d’épargne. Le pire ? On ne s’en rend même pas toujours compte. Alors avant de culpabiliser de ne pas avoir assez mis de côté ce mois-ci, il suffit parfois d’identifier ce qui cloche pour reprendre le bon chemin, en douceur.

1 – Mettre de l’argent de côté seulement s’il en reste

Beaucoup attendent la fin du mois pour épargner, mais c’est justement ce qui rend l’épargne si compliquée. Une fois les factures, les courses et les petits plaisirs passés, il reste rarement assez pour se sentir sereine.

Un bon réflexe à adopter, c’est d’épargner dès le début du mois, même une petite somme. Ce geste simple change tout. Il transforme l’épargne en priorité, pas en option. Et surtout, il donne une vraie impression d’avancer.

2 – Épargner sans vraiment savoir pourquoi

On veut toutes un petit coussin financier pour souffler. Mais si l’épargne reste floue, elle devient fragile. Car sans objectif précis, il est facile d’y toucher dès qu’une envie passe.

Donner un sens à son épargne, même symbolique, aide à rester motivée. Préparer un voyage, un projet personnel, un fonds de secours… Peu importe l’objectif, tant qu’il est clair et vous ressemble. Et on peut même en avoir plusieurs, chacun avec son propre rythme.

3 – Laisser filer les petites dépenses du quotidien

Un café pris à emporter, un abonnement jamais utilisé, une livraison parce qu’on n’a pas envie de cuisiner… Individuellement, ce sont des détails. Mais mis bout à bout, ils grignotent le budget sans qu’on s’en aperçoive.

Pas besoin de tout supprimer pour faire des économies. L’idée, c’est d’en prendre conscience. En notant ces petites dépenses pendant quelques jours, on se rend vite compte des habitudes qui peuvent évoluer, sans frustration.

4 – Compter sur les extras pour réussir à épargner

Certains mois, on touche un bonus ou une prime. Et on se dit que c’est ce qui va sauver notre épargne. Mais si on compte uniquement sur ces revenus exceptionnels, l’épargne devient bancale. Et surtout, imprévisible.

Mieux vaut bâtir son plan sur ses revenus réguliers. Les extras, eux, peuvent servir à booster un projet ou s’offrir un petit plaisir sans culpabilité. C’est en faisant de l’épargne un réflexe régulier qu’elle devient vraiment efficace.

5 – Attendre de tout comprendre avant de se lancer

L’univers de la finance peut faire peur, surtout quand on débute. Mais vouloir tout maîtriser avant de commencer, c’est souvent le meilleur moyen de ne jamais s’y mettre.

Pas besoin d’être experte. Il suffit de commencer petit. L’idée, c’est d’y aller à son rythme, de poser des questions si besoin, et surtout, d’oser. Parce que l’épargne, ce n’est pas réservé à celles qui savent tout. C’est pour toutes celles qui veulent construire un quotidien plus stable, pas à pas.

Ce n’est pas la somme qui compte, mais la régularité

Épargner n’a rien d’un exploit. C’est une série de choix simples, parfois même invisibles, qui finissent par faire une vraie différence. Pas besoin de révolutionner sa vie. Il suffit d’éviter quelques erreurs bien connues, d’ancrer quelques bons réflexes, et de s’écouter un peu plus. Parce qu’avoir une épargne, ce n’est pas une contrainte. C’est une liberté en construction.