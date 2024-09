5 bonnes raisons de souscrire une assurance-vie sans attendre

Souscrire une assurance-vie présente de nombreux avantages (Crédits: Adobe Stock - IA)

Que ce soit pour vous constituer une épargne en vue d'un projet personnel ou pour préparer votre succession, l'assurance-vie est un outil de placement qui offre de nombreuses possibilités, que ce soit en termes de rythme d'épargne, de désignation de vos bénéficiaires ou de choix de supports d'investissement…

Raison n°1 : épargner à votre rythme

On a trop souvent tendance à remettre le fait d'épargner à plus tard, en se disant que ce n'est pas le moment, que le montant qu'on peut économiser est trop petit pour servir à quelque chose, etc.

Or l'épargne est avant tout un état d'esprit, une habitude à prendre même pour quelques dizaines ou centaines d'euros car au fil des années ces petites sommes finissent par s'accumuler.

L'assurance-vie est un outil intéressant en ce qu'il vous permet d'épargner à votre rythme, en toute liberté :

Vous pouvez verser un capital en une fois, à l'ouverture de votre compte d'assurance-vie

Vous pouvez opter pour des versements programmés, par exemple tous les mois, pour vous « obliger » à épargner de manière régulière

Vous pouvez aussi effectuer des versements ponctuels, par exemple lorsque vous avez une rentrée d'argent comme une prime ou pour un anniversaire.

Avec ces différentes possibilités, vous n'avez plus d'excuse pour remettre votre épargne à plus tard.

Raison n°2 : faire travailler votre épargne selon votre appétence aux risques

Chaque investisseur à un profil particulier.

Le vôtre dépend de nombreux facteurs, comme votre capacité d'épargne, mais aussi votre horizon de placement (moyen ou long dans le cas de l'assurance-vie car cet outil d'épargne n'est pas le plus adapté à un placement de court terme), votre objectif in fine, par exemple financer un gros voyage ou compléter votre retraite , mais aussi votre appétence au risque, c'est-à-dire les risques de perte de capital que vous êtes prêt à prendre au regard des bénéfices potentiels que cela pourrait vous rapporter.

Un profil dit «prudent» va préférer une rentabilité moindre mais des placements très sécurisés, un profil dit «risqué» sera prêt à perdre tout ou partie de son capital pour tenter d'obtenir des intérêts plus importants, et un profil dit «modéré» se situera entre les deux.

Quel que soit votre profil, votre contrat d'assurance-vie vous permet d'accéder à des supports d'investissements très diversifiés, des fonds en euros aux actions en passant par des SCPI.

De plus, vous jouissez d'une grande liberté en termes de gestion de vos placements : vous pouvez les gérer vous-mêmes si vous le souhaitez, ou vous appuyer sur une gestion dite «pilotée» selon l'expertise d'une équipe spécialisée.

Raison n°3 : transmettre votre capital sans droit de succession

L'assurance-vie est un outil précieux pour transmettre un capital à vos proches hors droits de succession.

En effet, ce placement n'est pas soumis à la fiscalité des droits de succession et bénéficie à ce titre d'une fiscalité avantageuse par le biais d'un abattement, qui est variable suivant votre âge au moment du versement des primes sur le contrat (plus ou moins de 70 ans) et les montants.

Par exemple, pour les primes que vous avez versées sur votre contrat avant vos 70 ans, l'abattement fiscal sera de 152.500 euros par bénéficiaire. Pour les montants au-delà, les capitaux seront taxés à hauteur de 20% jusqu'à 700.000 euros puis à hauteur de 31,25%.

De plus, si vous avez désigné comme bénéficiaire du contrat votre conjoint ou partenaire de Pacs, le capital qui lui est versé sera exonéré de toute fiscalité.

Bon à savoir : les primes versées sur votre contrat d'assurance-vie ne doivent pas être considérées comme « exagérées » au regard du reste de votre patrimoine. Cela pourrait être considéré comme une volonté de contourner les règles de transmission patrimoniale et vos héritiers s'estimant lésés pourraient réclamer en justice la réintégration des primes excessives dans le calcul de la succession afin d'être rétablis dans leurs droits d'héritiers.

Raison n°4 : choisir librement à qui reviendra votre épargne

L'assurance-vie vous offre beaucoup de liberté : vous pouvez désigner le bénéficiaire de votre choix, c'est-à-dire celui à qui reviendra le capital à votre décès, en dehors de vos héritiers légaux. Vous pouvez donc choisir votre voisin, un ami ou même une association.

Si vous nommez plusieurs bénéficiaires, vous pouvez aussi répartir le capital entre eux comme bon vous semble, par exemple 20% du capital pour le bénéficiaire A et 80% pour le bénéficiaire B.

Bon à savoir : quand vous remplissez la clause bénéficiaire de votre contrat, montrez vous le plus précis possible dans la désignation de personnes (nom, prénom, date de naissance, adresse) afin que le moment venu la compagnie d'assurance puisse retrouver le plus facilement possible vos bénéficiaires et éviter tout risque que votre contrat d'assurance-vie ne tombe en déshérence.

Raison n°5 : bénéficier d'une fiscalité avantageuse

L'assurance-vie n'est pas seulement un moyen de transmettre une partie de votre capital à vos proches de manière fiscalement optimisé.

C'est aussi un outil d'épargne pour vous, qui peut vous servir aussi bien à vous constituer une épargne pour financer un projet à moyen ou long terme qu'à vous constituer un complément de revenu à la retraite.

Il vous permet de verser des primes au fil des années, de générer des intérêts et de bénéficier à terme d'un avantage fiscal non négligeable.

Contrairement à une idée reçue, les sommes versées sur un contrat d'assurance-vie ne sont pas bloquées pendant 8 ans, mais il est vrai que l'avantage fiscal spécifique à ce placement n'entre en vigueur qu'au bout de ce délai.

Concrètement, au-delà de ces huit années, vous bénéficiez d'une imposition réduite sur les intérêts et plus-values variable en fonction de la durée de placement des capitaux, de leur date de versement (avant ou après 2017) et du montant des versements (inférieurs ou supérieurs à 150.000 euros).

Si vous effectuez un rachat partiel ou total avant ce délai, seuls les intérêts et plus-values qui correspondent au montant que vous rachetez seront soumis à imposition, sans avantage fiscal.

L'assurance-vie est donc plutôt un outil de placement de moyen voire long terme pour bénéficier pleinement de ses avantages.

