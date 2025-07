Promesses de rendements élevés : comment repérer un placement douteux ? / iStock.com - wutwhanfoto

De belles (mais fausses) promesses

Une publicité pour un placement vante des rendements rapides et élevés ? Prudence, il s’agit peut-être d’un placement risqué voire d’une arnaque. De même, de faux experts vous font croire que vous pourrez récupérer l’argent que vous avez perdu sur des sites de trading. C’est une arnaque pour récupérer vos données bancaires.

Offres atypiques, rendements incertains

Si on vous propose d’investir votre argent dans un placement atypique (« placement alternatif »/« placement plaisir »), ne foncez pas tête baissée. Pierres et métaux précieux, containers, vin, bois et forêts… Il existe différents placements atypiques, certains ayant fait l’objet d’une mise en garde de l’AMF (Autorité des marchés financiers) qui leur consacre d’ailleurs une page.

Une prise de contact par téléphone ou les réseaux sociaux

On vous a contacté via les réseaux sociaux ou par téléphone ? Prenez bien le temps de vous renseigner et de poser diverses questions comme « comment se fait-il que le rendement soit si important ? ». Pensez aussi à demander des documents officiels. Enfin, assurez-vous notamment que l’offre présentée dispose d’un numéro d’enregistrement délivré par l’AMF. Autre conseil : vérifiez bien les adresses e-mail et les sites Internet des entreprises qui vous proposent un placement.

Un ou des interlocuteurs insistants

Votre interlocuteur est insistant ? Ce n’est pas bon signe. Fuyez également les personnes vagues, vantardes ou encore culpabilisantes. Pour un placement financier, votre interlocuteur doit être patient, à l’écoute et prêt à répondre à toutes vos questions.

Méfiance avec le bouche à oreille

Il existe un genre d’escroquerie que l’on nomme « pyramide de Ponzi ». Il s’agit d’un montage financier frauduleux. Des personnes donnent de l’argent qui sert, à leur insu, à créer de faux rendements versés à d’autres épargnants. Ces derniers, ne s’apercevant pas de l’arnaque, vantent le placement à leurs proches. Quand l’arnaqueur n’a plus les fonds nécessaires pour effectuer des versements, il ne donne plus signe de vie.

Autres informations et conseils

Les arnaques les plus courantes sont les suivantes : livrets, crédits, Forex, crypto-monnaies, faux placements verts, faux conseillers. L’AMF conseille aux personnes souhaitant placer leur argent de vérifier l’identité du « professionnel » qui les a contactées, par exemple en cherchant son agrément sur le site de l’ORIAS. C’est une association sous tutelle de la Direction Générale du Trésor chargée du Registre officiel des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance. L’AMF a dressé des listes noires permettant de vérifier si telle ou telle entreprise est fiable ou non. Vous pouvez aussi parcourir les listes et conseils de l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, institution intégrée à la Banque de France). Vous souhaitez devenir trader ? Certains sites Internet proposent de vous former au métier en quelques heures/jours et de gagner de l’argent rapidement. La somme que vous aurez investie dans cette formation risque d’être définitivement perdue. Vous avez été arnaqué ? Portez plainte le plus rapidement possible. Contactez également votre banque pour faire opposition.