« Ne mettez pas plus de 3000€ sur votre livret A ! », alertent les conseillers financiers. Voici pourquoi !

Shutterstock

Alors que l'inflation reste toujours forte en France, il est essentiel de trouver une épargne qui protège le pouvoir d'achat. Est-ce le cas du livret A ?

Avec 56 millions de livrets recensés fin 2023, pour un encours total avoisinant les 400 milliards d’euros, le Livret A est de loin le produit d’épargne réglementée le plus populaire en France. Les particuliers ont la possibilité d’y mettre jusqu’à 22.950 euros, pourtant les spécialistes en investissement déconseillent fortement d’y déposer plus de 3.000 euros . On vous explique pourquoi.

Le livret A, plébiscité par les Français

Crée en 1818, le Livret A est le plus ancien produit d’épargne réglementée en France, mais aussi celui que les Français préfèrent. Avec 28,68 milliards d’euros ajoutés en 2023, année record, il continue de séduire les petits épargnants pour la sécurité qu’il représente, mais aussi pour le fait que ce placement est exonéré de prélèvements sociaux et d’impôts .

Hors associations, on trouve en moyenne 7.077 euros par Livret A , ce qui représente une augmentation de 700 euros par rapport à 2022. Mais comme souvent, une moyenne cache de réelles disparités. En effet, 12,7 % des Livrets A ont déjà atteint le plafond de 22.950 euros en fin d’année. Tandis que 32 % des Livrets disposent d’un solde créditeur inférieur à 150 € et 16 % des livrets ont un encours compris 150 € et 1.500 €, bien loin du plafond donc.

Pourquoi ne pas déposer plus de 3.000 euros ?

Calculé le 1ᵉʳ et le 16 de chaque mois, le taux d’intérêt est de 3 % depuis le 1ᵉʳ février 2023 et il restera ainsi jusqu’en février 2025. Et c’est de là que vient le premier problème. Avec un rendement de 3 %, mais une inflation de 4.9 % en 2023, laisser dormir ses économies sur un Livret A revient en fait à perdre du pouvoir d’achat . Vos 100 euros, déposés le 1ᵉʳ janvier 2023, sont aujourd’hui à 103 euros, mais votre pouvoir d’achat réel sur ces 103 euros, lui, n’est plus que de 97.95 euros.

C’est ce rendement inférieur à l’inflation qui fait que le Livret A n’est pas la solution la plus favorable en termes de rentabilité. De nombreux conseillers financiers et experts en gestion de patrimoine expliquent donc qu’il ne faudrait pas laisser plus de 3.000 euros sur un Livret A. En effet, il est essentiel d’avoir toujours un matelas de sécurité, en cas de coup dur de la vie. On estime qu’il faut environ un mois de salaire, d’où la somme avancée de 3.000 euros, suffisante pour faire face aux imprévus.

Quelles solutions pour de meilleurs rendements ?

Pour bénéficier de meilleurs rendements, il existe de nombreuses alternatives. Il semblerait d’ailleurs que les petits épargnants aient déjà commencé à réorienter leurs économies. En 2023, le nombre de Livrets d’épargne populaire a augmenté de près de 30 %, passant à 11 millions. Phénomène qui s’explique par son taux nettement supérieur à celui du Livret A (6,1 % puis 6 % en 2023), et par le fait que son plafond soit passé de 7.700 à 10.000 euros.

Pour ceux qui disposeraient de sommes plus importantes à épargner, les SCPI (Société civile de placement immobilier) représentent une solution d’investissement immobilier offrant des rendements plus élevés. Le taux de rendement moyen en SCPI est de 4,52 % selon l’IEIF (institut de l’épargne immobilière et foncière). Il est également possible d’avoir recours à une assurance-vie , plus avantageuse fiscalement et plus souple. Reste enfin les placements en Bourse, très rentables sur le long terme, mais beaucoup plus sujets aux variations des marchés à court terme.