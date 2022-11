Le debrief Bourse du 21 novembre : début de semaine sans conviction

Et voilà que les préoccupations entourant l'évolution de l'épidémie de Covid-19 en Chine incitent les investisseurs à rester sur la touche.

Le marché a néanmoins réussi à contenir ses pertes dans la journée après les propos du chef économiste de la BCE qui déclare que les arguments plaidant pour une hausse de taux 75 points de base en décembre ont diminué.

Le CAC 40 termine la première séance de la semaine sur une petite baisse de 0,15% vers les 6634 points.

Du côté des valeurs, ce sont les défensives qui surperforment.

Pernod Ricard s'impose en tête de l'indice : +1,78%.

Thalès et Bouygues se distinguent également, respectivement de 1,58% et 1,56%.

A l'inverse, les valeurs cycliques sont touchées par les inquiétudes autour de la situation en Chine.

TotalEnergies perd 3,08% dans le sillage du Brent qui recule de presque 6%. Le pétrole est en effet impacté par le risque d'une baisse de la demande chinoise et par une possible augmentation de la production d'or noir par l'Arabie saoudite.

On note aussi la baisse du secteur bancaire mais soulignons la résilience du secteur du luxe pourtant très exposé au marché chinois. Hermès progresse par exemple de 0,51%.

On passe maintenant au SBF 120 où Ipsen est boosté par un relèvement d'objectif de cours de JP Morgan qui passe à 115 euros sur le titre contre 91 précédemment.

A l'opposé, Vallourec est plombé par la chute de l'or noir. Les publications trimestrielles passent ainsi au second plan et ce malgré un résultat net positif au troisième trimestre et une confirmation des perspectives pour cette année.

Dans le rouge aussi, les gestionnaires de maisons de retraites. Orpea presque 10% de baisse, son concurrent Korian lâche 5,79%.

Enfin, on termine comme chaque jour par les marchés américains. La Bourse de New York est elle aussi plombée par la résurgence de covid en Chine qui fait craindre un impact sur la demande et la production.

Voilà c'est tout pour ce soir mais n'oubliez pas toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.