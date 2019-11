Quand Macron n'est pas là, ça tourne à l'Élysée

Les caméras se sont posées dans les couloirs de l'Élysée. Alors qu'Emmanuel Macron est en visite officielle en Chine, une équipe de tournage a investi le domicile d'Emmanuel Macron, comme le raconte Europe 1. Les actrices Léa Seydoux et Blanche Gardin tournent actuellement le nouveau film de Bruno Dumont sur les médias et la politique à l'Élysée. Pour le moment, ni le titre ni la date de sortie de ce film n'ont été divulgués.Lire aussi En visite à Shanghai, Macron salue « l'amitié franco-chinoise »Ce n'est pas la première fois que le palais présidentiel sert de décor à un film. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, une dizaine de films et de documentaires ont été réalisés. Selon Europe 1, tourner un film à l'Élysée ne se fait pas sans se plier à certaines règles très strictes. « La première contrainte, c'est que le président et son épouse soient absents », explique un membre de l'équipe du chef de l'État cité par la radio. Et les exigences ne s'arrêtent pas là. Toutes les prises de vue sont surveillées en permanence par les membres de la sécurité. L'ensemble des scénarios est étudié méticuleusement en amont. De plus, il est formellement interdit de pénétrer au premier étage, où se trouve le bureau du président de la République. Souvent, les tournages se font dans les jardins ou dans la salle des fêtes.Comme le rapporte Europe 1, pour tourner un téléfilm sur le général de Gaulle pendant le...