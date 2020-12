Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron entend structurer la filière de santé numérique en France Reuters • 04/12/2020 à 13:48









French President Macron visits the Necker Hospital in Paris PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a lancé vendredi un "Campus" destiné à structurer la filière de santé numérique et faire de la France un "leader mondial" dans ce domaine. "La France a tout pour être dans les prochaines années leader en matière de santé numérique", a déclaré le chef de l'Etat lors d'un déplacement à l'hôpital Necker de Paris. Le "Paris Campus Santé" sera situé à terme sur le site de l'ex-hôpital militaire du Val-de-Grâce à Paris et réunira plusieurs structures publiques comme l'Inserm, le CNRS et l'AP-HP. Alliant pratiques de formation, de recherche et de clinique, il doit "permettre d'utiliser à plein avec toutes les disciplines de santé l'apport du numérique, de l'intelligence artificielle - c'est-à-dire les innovations que le numérique permet, en particulier celle de traiter des données de masse", a-t-il dit. L'objectif est de "permettre ainsi de mieux comprendre, mieux prévenir certaines pathologies, d'accélérer la recherche, d'améliorer aussi l'organisation de notre structure de santé et le parcours de soin tout au long de la vie en évitant des opérations ou des actes inutiles", a poursuivi le président. Ce "Campus" bénéficiera d'un investissement de 400 millions d'euros et des partenaires privés seront également mobilisés. (Blandine Hénault et Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

