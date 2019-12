Le général de Gaulle, un modèle pour Boris Johnson ?

Quel est le modèle dont s'inspire Boris Johnson ? Le Premier ministre britannique ne cache pas son admiration pour Winston Churchill, dont il a écrit la biographie. Le fil rouge de son action serait également un autre homme politique conservateur, hors norme, inclassable : Benjamin Disraeli. Le point commun avec Johnson est que le Premier ministre favori de Victoria (1874-1880), juif converti à l'anglicanisme, apôtre de l'Empire, du patriotisme et de la grandeur nationale, avait condamné dans son roman Sybil la cassure entre riches et pauvres.Dans la foulée de sa large victoire aux élections du 12 décembre, un troisième personnage est apparu sur la scène. Le Times a évoqué à propos de Boris Johnson une filiation gaullienne, « Johnson croit également dans la gloire d'une nation qui doit retrouver le rang qui lui revient dans le concert des nations ». Le quotidien de centre droit, qui a soutenu le locataire du 10 Downing Street lors de la campagne, estime qu'en vertu de cette mission, le chef du gouvernement conservateur est prêt « à utiliser un État puissant sous la direction d'un leader olympien ». Selon cet éloge, Johnson, comme le chef de la France libre, est un opportuniste, excellent orateur « qui a su saisir sa chance au moment idoine pour gagner le pinacle ».Lire aussi Brexit : dire qu'on prenait Boris Johnson pour un bouffon !????????????????Trente GlorieusesPour sa part, le stratège et...