La facture salée des voyages d'Emmanuel Macron en A330

Les déplacements d'Emmanuel Macron coûtent cher à la République. C'est du moins ce que suggèrent les données transmises par le cabinet de la ministre des Armées Florence Parly à la députée de la majorité Aude Bono-Vandorme. Comme le rapporte Capital.fr lundi, sur l'exercice 2018, le chef de l'État et les services du palais présidentiel auraient voyagé pendant plus de 800 heures sur les appareils de la flotte gouvernementale, l'escadron de transport 60 (ET 60). Cela représente environ 67 heures de vol par mois.Lire aussi En 2018, l'Élysée a dépassé son budgetLe site économique précise que, selon un rapport de la Cour des comptes, le nombre de trajets présidentiels en avion pour 2018 s'élevait à 77 vols, dont 11 déplacements à bord d'un Airbus A330. S'il s'agit là de l'appareil le plus performant de la flotte gouvernementale, il s'avère être aussi le plus coûteux. Selon la députée Aude Bono-Vandorme, citée par Capital, les voyages d'Emmanuel Macron en 2018 à bord de l'avion surnommé "Air Sarko One" ont été "plus nombreux que (ceux) de son prédécesseur", François Hollande, en 2015. Soit 213 heures de vol pour le premier, contre 87 heures pour le second.Près de huit millions d'euros seulement pour Emmanuel MacronSelon les calculs de la députée de l'Aisne, l'Airbus A330 de la flotte gouvernementale coûte 21 000 euros par heure de vol. Soit quatre fois plus que le coût horaire d'un vol Falcon, autre appareil...