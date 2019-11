L'enceinte Alexa a-t-elle été témoin d'un meurtre ?

Et si une enceinte Amazon venait en aide aux enquêteurs pour élucider un meurtre ? Les faits remontent au mois de juillet. Comme le raconte RTL, une jeune fille de 32 ans a été retrouvée morte à son domicile de Hallandale Beach (en Floride). Elle était transpercée d'une lance. Quelques mois après les faits, les enquêteurs américains cherchent toujours à élucider cette affaire.Lire aussi VIDÉO. Le perroquet qui fait ses achats avec son enceinte connectéeEn effet, la version donnée par son petit ami ne convainc pas. Ce dernier a expliqué à la police qu'ils s'étaient disputés et qu'il l'avait tirée par les chevilles pour la sortir du lit. D'après lui, une lance avec une lame de 30 centimètres était posée au pied du lit. La suite de l'histoire est confuse. En effet, la jeune fille aurait attrapé la lance tandis que lui se serait détourné avant d'entendre un bruit. Il a alors vu la lame pénétrée le corps de sa compagne raconte RTL. Un récit auquel les enquêteurs ne croient pas. « La force employée par l'accusé [Adam Crespo] pour tirer la victime a provoqué la rupture du manche, et d'une manière indéterminée, la lame s'est nichée dans le corps de la victime, ce qui a entraîné le décès », précise le rapport de police publié par Phonandroid.Une enceinte en sommeilLa police pense que c'est Adam Crespo qui a tué la jeune femme. Alors, afin de confirmer cette version, Amazon a fourni les enregistrements des deux enceintes...