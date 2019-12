L'écrasante victoire de Boris Johnson lui permet de réaliser le Brexit

Sous la houlette du Premier ministre, Boris Johnson, les conservateurs ont remporté la majorité absolue à la Chambre des communes à l'issue des élections législatives du jeudi 12 décembre. Selon des projections faites à partir de résultats encore provisoires, les torys devraient disposer de 362 sièges, soit une majorité de 76. Le Labour obtiendrait 199 sièges, les indépendantistes écossais du SNP 52 sièges et les libéraux-démocrates 13. Cette consultation marque un succès personnel considérable pour le chef du gouvernement qui a mené toute sa campagne sur le slogan « Get Brexit done » (réalisons le Brexit).À 23 h 21, même le flegme légendaire du présentateur de la BBC Huw Edwards a craqué lorsque le premier résultat du scrutin est tombé : les conservateurs se sont emparés de Blythe Valley (nord-est de l'Angleterre), un bastion travailliste depuis 1950. Le vote de l'ancienne région minière symbolise l'effondrement du « mur rouge », les circonscriptions travaillistes du Nord, des Midlands et du pays de Galles qui avaient plébiscité le départ de l'Union européenne lors du référendum du 23 juin 2016.BoJo fait le jobLes chiffres parlent d'eux-mêmes. En promettant de réaliser le Brexit au 31 janvier, le chef de la droite a laminé l'opposition Labour dans son propre hinterland. Confortablement réélu dans sa circonscription d'Uxbridge (ouest de Londres), le Premier ministre a salué cette performance inédite...