Julien Dray : « Macron se retrouve nu face à la contestation sociale »

Il en a soupé, alors on avait décidé, pour une fois, de ne pas lui faire la petite référence qui va bien? Mais Julien Dray lui-même, assis au fond d'un troquet du 6e arrondissement, veste noire, tee-shirt noir, pantalon noir, chaussettes noires, bretelles noires, ne peut pas s'empêcher de mentionner la série Baron noir, dont il est, en quelque sorte, le héros tant il a inspiré le personnage principal. Il faut dire qu'il n'a pas beaucoup changé depuis les années où il conseillait, plus ou moins dans l'ombre, François Mitterrand ou François Hollande.À certains égards, il reste aussi le trotskiste qui officiait à la LCR et à l'Unef-ID, toujours prêt à donner une conférence sur l'état du monde et de l'Internationale socialiste, comme il le faisait devant ses disciples. Pour Le Point, celui qui a organisé de nombreuses manifestations, guidé Emmanuel Macron lors de ses premiers pas en politique et navigué depuis près de quarante ans dans les courants du PS donne son analyse de l'actualité brûlante. Et n'est pas loin de rêver du Grand Soir.Lire aussi Comment la France est devenue folleLe Point :Cette première question va vous rappeler vos jeunes années trotskistes : « Juju, en ce moment, comment tu vois les choses ? » Julien Dray : (Il sourit.) À l'échelle de la planète, on vit un moment historique. Après la chute du mur de Berlin, le capitalisme a cru qu'il avait tout gagné. Il n'y avait plus de contestation, plus de système...