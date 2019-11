Comment l'Iran s'est embrasé

Totalement inattendue, l'annonce du président iranien a fait l'effet d'une bombe. Vendredi, à peine la nuit tombée, Hassan Rohani a annoncé une baisse drastique des subventions gouvernementales sur les prix de l'essence. Dès le lendemain, les tarifs à la pompe ont augmenté de moitié, atteignant les 1 500 toumans par litre (onze centimes d'euro). Mais cette hausse en cache une autre de bien plus grande ampleur. Au-delà de soixante litres consommés par mois, les conducteurs devront cette fois débourser la bagatelle de 3 000 toumans par litre, soit 22 centimes d'euros. Officiellement, il s'agit pour le gouvernement de reverser les 2,3 milliards d'euros d'économies réalisées chaque année aux couches sociales les plus défavorisées de la population.Or, dans un pays frappé de plein fouet par les sanctions américaines, où l'inflation dépasse les 40 % et l'économie est en récession (- 9,5 % prévus cette année par le FMI), la mesure a mis le feu aux poudres. Dès vendredi soir, de nombreux usagers sont descendus manifester dans une dizaine de villes pour exprimer leur mécontentement, fait rare dans une République islamique où les manifestations, pourtant autorisées par la Constitution, sont sévèrement réprimées. À Ahvaz, dans la région pétrolifère du Khouzestan, qui est paradoxalement l'une des plus pauvres du pays, des conducteurs en colère ont bloqué des rues et scandé : « Fier Ahvazi, éteins ta voiture ! », avant que les forces...