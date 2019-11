Bolivie : le calvaire d'une maire du parti d'Evo Morales

Incroyable scène mercredi après-midi, à Vinto, dans le département de Cochabamba, en Bolivie. Patricia Arce, la maire de la ville, a été attaquée par des manifestants. Elle a été insultée, traînée pieds nus sur cinq kilomètres, recouverte de peinture rouge et forcée à couper ses cheveux. C'est seulement après plus d'une heure qu'elle a été secourue par la police locale, précise la BBC. Cet incident s'inscrit dans une succession d'affrontements qui ont eu lieu depuis la réélection contestée du président Evo Morales, le 20 octobre dernier.Patricia Arce, qui appartient au parti d'Evo Morales, a notamment été accusée par certains des manifestants d'avoir causé la mort de deux manifestants. Après son humiliation, la foule a ensuite forcé l'élue à signer une lettre de démission. Le feu a été mis à son bureau et les fenêtres de l'hôtel de ville ont été brisées.Un des deux décès a ensuite été confirmé par les autorités, il s'agit d'un étudiant de 20 ans. C'est la 3e personne à trouver la mort depuis le début des manifestations, le 23 octobre dernier. 200 personnes ont aussi été blessées.Lire aussi Nicolas Baverez - Extinction rébellion des classes moyennesUn acte condamné par Evo MoralesLe président bolivien Evo Morales a condamné jeudi l'humiliation par Patricia Arce. Le président dont la victoire a été proclamée à l'issue du premier tour, a réagi sur Twitter. "Toute ma solidarité avec notre soeur, la maire de...