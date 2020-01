Au Nouvel An, Trump tance Macron avec une vidéo de voitures brûlées à Paris

Le 23 avril 2018, devant un parterre de journalistes parqués devant la Maison-Blanche, Emmanuel Macron et Donald Trump, pelles à la main, suivis de leurs épouses, ont planté un chêne offert par la France. S'en suivra une photo surréaliste digne de plus grands tableaux de maître. Cet arbre devait être le symbole d'une amitié consolidée entre Washington et Paris. Mais depuis, les relations franco-américaines n'ont fait que se dégrader. Le chêne, qui provenait d'une forêt du nord de l'Hexagone où 2 000 soldats américains avaient péri pendant la Première Guerre mondiale, est mort entre-temps.Lire aussi « Parlez avec Rudy » : Giuliani, l'homme des basses ?uvres de TrumpAu moment où la France basculait en 2020, Donald Trump a multiplié les messages sur Twitter, comme à son habitude. Et avec son style incisif, le milliardaire américain s'en est de nouveau pris au président français. Il a reposté une vidéo prise à Paris où on voit plusieurs voitures en feu dans une rue, accompagnée du commentaire : « Comment va l'accord de Paris ? Ne demandez pas ! » Le média avait dans un premier temps été relayé par Jack Posobiec, un militant d'extrême droite et complotiste aux 500 000 followers.Le premier adjoint à la mairie de Paris répond à TrumpLa Ville de Paris est venue au secours d'Emmanuel Macron au premier jour de l'année 2020. Le premier adjoint à la mairie de la capitale s'est fendu d'une réponse à Donald Trump sur Twitter et...