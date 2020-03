Vers un sommet international féministe à Paris

France 24 • 06/03/2020 à 17:28

Cet été, Paris accueillera le Forum Génération Egalité, la plus grande conférence internationale sur les droits des femmes, 25 ans avec le sommet de Beijing. Plusieurs centaines de responsables politiques, membres de la société civils et artistes sont attendus. Quel en sont les enjeux ? Quelle crédibilité, quels moyens pour cette diplomatie féministe défendue par la France ? Entretien avec Delphine O, ambassadrice et secrétaire générale du Forum.