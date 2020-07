Thomas Porcher : "Les délaissés représentent 85% de la population française"

France 24 • 03/07/2020 à 16:44

Thomas Porcher est membre des Économistes atterrés et professeur associé à la Paris School of Business. Il vient de publier "Les délaissés" (éd. Fayard), essai dans lequel il soutient la convergence des luttes entre Gilets jaunes, agriculteurs, banlieusards et cadres moyens. Usines fermées, austérité budgétaire, financiarisation : selon lui, ces groupes sociaux paient le même tribut à la mondialisation. Au-delà de leurs divergences, il les appelle à se "conscientiser comme une classe" afin de faire bouger les lignes et "choisir un candidat qui serve leurs intérêts".