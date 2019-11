Suite royale pour "The Crown"

France 24 • 12/11/2019 à 15:21

Une reine qui ne pleure pas, des présentateurs télé en colère et un espion malgré lui, c'est le programme de ce nouveau numéro d'"À l'affiche". Petit tour d'horizon de l'actualité des séries, avec Sonia Patricelli et Axelle Simon autour de "The Crown" sur Netflix, "The Morning show" sur Apple TV+, "Jack Ryan"sur Amazon Prime et "Mental" sur France.tv Slash.