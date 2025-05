information fournie par AFP Video • 19/05/2025 à 12:11

Le Premier ministre britannique Keir Starmer accueille les dirigeants de l'UE Ursula von der Leyen et Antonio Costa à Lancaster House, à Londres, où le Royaume-Uni et l'Union européenne s'apprêtent à adopter un accord visant à relancer leur relation et resserrer leurs liens en particulier dans la défense, lors d'un sommet inédit, cinq ans après le Brexit. IMAGES