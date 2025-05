information fournie par AFP Video • 14/05/2025 à 17:30

Le chef de l'Etat Emmanuel Macron et le ministre de la Justice Gérald Darmanin arrivent à la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais, choisie par le garde des Sceaux pour accueillir les 100 narcotrafiquants les plus dangereux. L'établissement a été vidé il y a quelques semaines de la quasi-totalité de ses occupants et est actuellement en travaux pour renforcer encore plus sa sécurité. Il devrait entrer en service au 31 juillet prochain. IMAGES