Serie A : Naples met l'Italie à sa botte

information fournie par France 24 • 05/05/2023 à 20:30

Retour sur le parcours quasi sans-faute de Naples, sacré champion d'Italie après son match nul à Udine (1-1) le 4 mai. Les Bleu ciel et leurs atouts, Osimhen et Anguissa, décrochent le scudetto 33 ans après leur dernier titre, mettant fin à la suprématie milanaise et turinoise. Samedi, le Real Madrid affrontera Osasuna en finale de la Coupe d'Espagne à Séville. Autre affiche du week-end : Lens accueille l'Olympique de Marseille à l’occasion du choc de la 34ème journée de Ligue 1.