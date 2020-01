Ruée vers le lithium au Portugal : comment concilier emplois et environnement ?

France 24 • 23/01/2020 à 11:30

Le Portugal va-t-il devenir le grand fournisseur de lithium en Europe ? Le pays serait assis sur de gigantesques réserves de ce métal rare et stratégique, indispensable à la fabrication des batteries utilisées dans les téléphones, les ordinateurs portables ou encore les voitures électriques. Les prospections vont bon train et le gouvernement y voit l'occasion de dynamiser l'emploi dans plusieurs zones rurales. Mais le coût environnemental inquiète, tout comme la question de la redistribution de cette possible manne économique. Reportage.