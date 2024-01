information fournie par France 24 • 30/01/2024 à 11:50

La joie des supporters ivoiriens et la tristesse des Sénégalais... Le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des nations de football a relevé la tête hier soir. La Côte d'Ivoire a éliminé le Sénégal aux tirs aux buts. Décidemment, cette CAN réserve bien des surprises ! Sommes-nous on en train d’assister à la CAN du siècle, comme les organisateurs aiment à le répéter ?... On pose la question à notre invité, Romain Grandjean.