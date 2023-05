Roland-Garros ouvre sans Rafael Nadal : que retenir de cette première journée ?

information fournie par France 24 • 28/05/2023 à 18:28

Orpheline de Rafael Nadal, l'édition 2023 de Roland-Garros s'est ouvert ce dimanche comme la plus ouverte depuis l'avènement du champion espagnol en 2005. Carlos Alcaraz, le tout jeune N.1 mondial, et Novak Djokovic font néanmoins figures de principaux prétendants à la Coupe des Mousquetaires. En ouverture sur le court central, la confrontation entre la Bélarusse Aryna Sabalenka, N.2 mondiale et candidate au titre, et l'Ukrainienne Marta Kostyuk (28e), a dépassé l'enjeu sportif.