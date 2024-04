information fournie par France 24 • 24/04/2024 à 12:57

Dans une interview exclusive à France 24, le président de la Confédération Africaine de Football (CAF) Patrice Motsepe affirme que l'un de ses objectifs est qu'un pays africain remporte la prochaine coupe du Monde, prévue en 2028. Selon lui, la dernière Coupe d'Afrique des Nations, disputée en Côte d'Ivoire, a été "la plus réussie" de l'histoire. Elle a rapporté 80 millions de dollars grâce, notamment, au doublement du nombre de sponsors, et attiré plus de deux milliards de téléspectateurs.