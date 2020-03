Primaires démocrates : Biden (à nouveau) favori ?

France 24 • 04/03/2020 à 20:16

On croyait l'investiture à la portée pour la première fois d'un socialiste - c'est ainsi en tout cas qu'aime se présenter Bernie Sanders- mais sa course en tête a tourné court. A peine installé dans les habits de favoris, le sénateur du Vermont est renvoyé au statut de turbulent challenger par Joe Biden. L'ancien vice-président, remis en selle par son triomphe samedi en Caroline du Sud, a remporté dix états supplémentaires dans la foulée lors du Super Tuesday et bénéficie d'une casdade de désistements. Est-il le mieux placé désormais pour affronter Donald Trump en novembre ?.