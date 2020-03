"Notre corps, nous-même : connaitre son organisme pour être libre"

France 24 • 06/03/2020 à 15:30

Nos invitées de ce matin s'appellent Nathy Fofana et Mounia El Kotni, co-autrices de l'ouvrage collectif "Notre corps, nous-mêmes" (Éd. Hors d'atteinte). Paru pour la première fois aux États-Unis en 1973, ce nouveau livre est une version entièrement réactualisée. Puberté, sexualité, contraception, avortement, accouchement, vieillesse, mais aussi riposte et émancipation, ce manuel féministe propose des outils permettant aux femmes de mieux se connaître et de se sentir plus sûres et plus fortes, ensemble.