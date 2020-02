Massacre au Cameroun : l'ONU demande une enquête indépendante

France 24 • 18/02/2020 à 22:29

Au Cameroun, cinq jours après le massacre de 23 personnes dans la région anglophone du pays, les temoins pointent du doigts l'armée. L'ONU demande l'ouverture d'une enquête indépendante

A Kinshasa, se déplacer est devenu un véritable cauchemar. Les projets de construction de ponts piétinent. Et la promesse de campagne du président Tshisekedi de désengorger la capitale semble bien lointaine.

Et puis nous terminerons cette édition africaine en couleurs et en musique. A Abidjan, un carnaval met à l'honneur les liens entre la Côte d'Ivoire et les Antilles.