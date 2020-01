Marché du travail : le défi senior

France 24 • 16/01/2020 à 16:44

Gros plan sur les seniors : leur accès à l'emploi est au cœur du projet de réforme du gouvernement, qui voudrait voir les Français travailler plus longtemps. Un paradoxe quand on sait qu'aujourd'hui a peine plus de la moitié 55-64 ans ont un emploi. Qui sont ces hommes et femmes qui ont décidé de jouer les prolongation ? Les entreprises jouent-elles toujours le jeu ? réponses dans La Chronique du jour.