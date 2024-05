information fournie par AFP Video • 11/05/2024 à 10:02

"C'est un projet de deux méga-bassines qui est actuellement le plus grand porté en France pour un total de 2,3 millions m3 d'eau", explique une membre du collectif d'opposants Bassines Non Merci 63 (BNM63) lors d'une conférence de presse à Vertaizon, près de Clermont-Ferrand, avant que les activistes ne commencent "une randonnée festive et artistique" contre ce projet.