information fournie par AFP Video • 21/05/2024 à 14:59

La directrice-fondatrice de l'ONG Bloom, spécialisée sur les océans, Claire Nouvian, et d'autres membres d'ONG se rassemblent devant le Tribunal judiciaire de Paris après avoir déposé plainte contre TotalEnergies et ses principaux actionnaires. Trois ONG et huit personnes issues du monde entier ont déposé plainte contre le géant pétrolier français, ses dirigeants et actionnaires, accusés notamment d'homicide involontaire ou d'atteintes à la biodiversité. IMAGES