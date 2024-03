Ligue Europa : après le sans faute face à Villarreal, l'OM en feu !

information fournie par France 24 • 08/03/2024 à 21:29

Auréolé d’une victoire impeccable lors du match aller de huitième de finale face à Villarreal, le club marseillais marque en moyenne 4 buts par rencontre depuis l’arrivée de Gasset – au grand dam de Marcelino, qui a vécu comme un cauchemar son retour au Vélodrome. Dans le championnat d'Angleterre, le leader Liverpool et le dauphin Manchester City se préparent à une confrontation épique, tandis qu’au Sénégal, Aliou Cissé reste maître de la tanière des Lions et aura pour mission de les mener vers un nouveau sacre et de les qualifier pour le prochain Mondial.