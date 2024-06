information fournie par AFP Video • 16/06/2024 à 10:03

"D’habitude sur les législatives on a 5 ans pour les préparer, pour s’organiser, là on a eu 15 jours" raconte le directeur d'une imprimerie à Toulouse. Les salariés d'Atelier Groupe s'affairent autour d'une presse de 12 mètres de long d'où doivent sortir en temps record professions de foi et bulletins de vote pour les législatives, dont le premier tour a lieu le 30 juin.