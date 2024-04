information fournie par France 24 • 19/04/2024 à 22:01

Au programme de ce Café des sports : le PSG et l'OM se sont respectivement qualifiés en demi-finale de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. Les Parisiens ont éliminé le FC Barcelone, qui affronte ce week-end le Real Madrid lors du traditionnel clasico dimanche soir. Enfin, duel de géants à venir samedi sur le continent africain, où le club congolais du TP Mazembe et l'équipe égyptienne Al Ahly s'affrontent pour la demi-finale aller de la Ligue des champions d'Afrique.