Européennes: le favori Bardella met en garde contre "la dispersion et l'abstention"

Le président du RN et tête de liste aux européennes Jordan Bardella lors d'un meeting de campagne à Perpignan, le 1er mai 2024 dans les Pyrénées-Orientales ( AFP / Ed JONES )

"Nous avons des ennemis redoutables: la dispersion et l'abstention": devant plus de 2.000 personnes réunies à Perpignan, l'ultra favori des élections européennes Jordan Bardella a reconnu qu'"un vent (le) portait", tout en relevant que "jusqu'à la dernière minute", "rien n'est gagné".

Dans le chef-lieu des Pyrénées-Orientales, dont la mairie a été ravie par la figure du RN Louis Aliot il y a quatre ans, les lepénistes entendaient lancer le compte à rebours d'une victoire annoncée, présentée comme le marchepied d'une quatrième candidature de Marine Le Pen à l'Elysée.

"Faites donc que le 9 juin soit la première étape d'une grande alternance en Europe, mais aussi, parce qu'il y a des élections présidentielles en 2027, en France", a lancé cette dernière à l'entame du meeting, en appelant à "infliger" à Emmanuel Macron "la plus cinglante sanction électorale" possible.

"Nous devons les contrer, nous devons les sanctionner, nous devons les congédier", a-t-elle poursuivi, considérant que "cette sanction sera mesurée à l'écart entre la liste emmenée par Jordan Bardella et celle des déconstructeurs macronistes".

A 39 jours du scrutin, la liste RN recueille 32% des intentions de vote, loin devant celle de la majorité présidentielle emmenée par Valérie Hayer, créditée de 17%, selon une enquête Ipsos parue lundi.

Marine Le Pen s'en est pris avec la même virulence au "gouvernement technocratique" de Bruxelles, assumant de vouloir "dire non" à "la submersion migratoire" ou à "la destruction de notre économie au nom d'une écologie décroissante".

Face à cette "Europe de Macron", Jordan Bardella a pour sa part plaidé pour "l'Europe des nations", "des réalités", "des gens", "du concret", "des identités", "des frontières", "du juste échange, du patriotisme économique, de la priorité nationale, de la préférence européenne".

Mais, au-delà de ses adversaires politiques, le patron du RN a pointé "des ennemis plus redoutables encore, la dispersion et l'abstention", alors que le parti à la flamme garde le goût amer des régionales d'il y a trois ans: à rebours de tous les sondages, il avait échoué à remporter la moindre région, faute d'avoir su mobiliser son électorat.

Le président du RN et tête de liste aux européennes, Jordan Bardella (c) et la cheffe de file des députés du Rassemblement national, Marine Le Pen (c,d) lors d'un meeting de campagne, le 1er mai 2024 à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales ( AFP / Ed JONES )