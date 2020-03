Le Japon et le CIO d'accord pour reporter d'un an les JO de Tokyo (Abe)

AFP Video • 24/03/2020 à 15:33

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe annonce qu'il a demandé un report d'un an des Jeux olympiques qui devaient se dérouler à Tokyo à l'été 2020 et que le CIO a accepté. "Nous sommes aussi tombés d'accord sur le fait que nous organiserons les Jeux olympiques et paralympiques à l'été 2021 au plus tard" ajoute-t-il.