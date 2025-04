information fournie par AFP Video • 01/04/2025 à 16:06

Après le jugement de Marine Le Pen, François Bayrou affirme à l'Assemblée nationale qu'il n'y a "pas de possibilité, a fortiori pour un responsable gouvernemental, de critiquer une décision de justice", et que "même nous n'en avons pas le droit". Le Premier ministre apporte aussi un "soutien (...) inconditionnel, non mesuré" et "puissant" aux magistrats ayant rendu cette décision. SONORE