Le debrief Bourse du 8 mars : le marché joue la sortie de crise

Boursorama • 08/03/2021 à 18:22

La Bourse de Paris est en forte hausse soutenue par la perspective d'un redémarrage puissant de l'économie américaine. Le Sénat a en effet approuvé samedi le plan de relance de Joe Biden, il doit maintenant passer par la Chambre des Représentants.

Bref, le CAC 40 a passé le cap des 5900 points et termine la séance sur une hausse de plus de 2%.

Du côté des valeurs,

Unibail-Rodamco-Westfield est en tête de l'indice, presque 9% de hausse profitant d'un phénomène de rotation sectorielle en faveur de la value

Le secteur automobile est également bien orienté. Stellantis issu de la fusion entre PSA et FCA s'offre une hausse de presque 6%.

L'aéronautique s'attire également les faveurs des investisseurs. Airbus gagne plus de 5%, porté par le redémarrage de commandes d'appareils et par la trêve pour quatre mois des droits de douane que Washington et Bruxelles s'appliquent mutuellement dans le cadre d'un vieux litige commercial. Le motoriste Safran gagne quant à lui %

Enfin, les bancaires bénéficient de la remontée des taux longs. Société Générale progresse de presque 5%.

A l'inverse, cette hausse des rendements obligataires continue de peser sur les actions valorisées à l'instar de la tech. Dassault Systèmes lâche notamment 0,59%.

Total recule légèrement aussi, pénalisé par des prises de bénéfices après sa forte hausse des derniers jours, toujours dans le sillage de la progression du baril de Brent qui a touché les 71 dollars le baril, une première depuis 14 mois. Une flambée portée ces dernières heures par une attaque d'installations du géant Saudi Aramco.

Pernod Ricard lâche 0,82%, plus forte baisse après l'annonce d'une acquisition d'une marque de rhum colombien.

Sur le SBF 120, les foncières et l'automobile sont également à l'honneur.

A contrario, les valeurs qui ont bien performé ces derniers mois sont délaissées à l'instar d'Ipsen ou de Mc Phy Energy.

Eramet aussi toujours recule sur fond de spéculations sur un changement de direction voulu par l'actionnaire majoritaire.

Enfin, outre-Atlantique, le marché s'est d'abord montré tiraillé entre la perspective d'une relance et la remontée des rendements obligataires. Finalement les indices se sont décidés à aller de l'avant.