Le debrief Bourse du 8 février : le CAC 40 poursuit son rebond

Boursorama • 08/02/2021 à 18:20

La Bourse de Paris accélère sa progression portée par le plan de relance américain.

Le CAC 40 termine la séance sur une hausse de 0,47% vers les 5686 points.

Du côté des valeurs,

Alstom rebondit d'un peu plus de 3%, plus forte hausse de l'indice, porté par Jefferies qui renouvelle sa recommandation à l'achat sur le titre.

Les espoirs renforcés de reprise économique profitent aux valeurs cycliques. ArcelorMittal gagne ainsi 2,58%.

Dassault Systèmes également bien orienté grâce à Deutsche Bank qui relève son objectif de cours à 180 euros contre 160 euros. Le titre progresse de presque 3%

En hausse aussi, Capgemini porté par des relèvements d'objectifs de cours de Kepler Chevreux et d'HSBC. Le titre avance de 2,50%.

Le secteur des semi-conducteurs est lui aussi recherché après l'annonce de Dialog Semiconductor qui a conclu un accord avec son concurrent japonais Renesas Electronics en vue de son rachat. ST Micro s'offre une hausse de 1,75% sur le SBF 120, Soitec gagne 3,29%

Le compartiment bancaire profite de son côté de la remontée des rendements obligataires. Sur le SBF 120, Natixis s'offre la première place avec une hausse de presque 7%

A la hausse également toujours sur le SBF 120, CGG qui poursuit son ascension +4,37 % sur cette séance, et Aperam +3,41% qui profite de la forte progression d'ArcelorMittal.

L'actualité du jour, c'est aussi ces nouveaux rebondissements dans la bataille que se livrent Veolia et Suez depuis fin août 2020. Le groupe d'assainissement des déchets et de l'eau a déposé hier soir une offre publique sur l'intégralité des actions de Suez au prix de 18 euros par titre. Mais la justice a ordonné dans la foulée au groupe de suspendre le lancement de son OPA. En attendant le marché ne s'aligne pas sur le prix de l'offre de Veolia, le titre affiche la plus forte baisse du CAC 40 -1,48%.

Parmi les autres baisses du jour, Unibail-Rodamco-Westfield toujours pénalisé par la fermeture des centres commerciaux sans date de réouverture prévue. Le titre perd presque 8% depuis une semaine.

Sur le SBF 120, TechnipFMC enregistre le plus fort repli, presque 5% d baisse, manifestement pénalisé par des prises de bénéfices.

Enfin, sur le SRD, Europcar Mobility s'envole de plus de 22% alors que le groupe est en pleine restructuration financière.

Outre-Atlantique, l'optimisme domine également et la Bourse de New-York a atteint de nouveaux records dès l'ouverture.