Le debrief Bourse du 4 mai : La Fed plutôt que la Force...

information fournie par Boursorama • 04/05/2022 à 18:10

On a beau être le 4 mai, la Force n'était pas vraiment avec le marché aujourd'hui. C'était plutôt la fébrilité qui a dominé parce que plus fort que la Force... il y a la Fed et cette décision sur les taux attendue ce soir. Notre CAC 40 termine donc la journée sur une baisse de 1,24% vers les 6.396 points et 3,1 milliards d'euro échangés. Les investisseurs observent avec attention aussi la proposition européenne de réduire progressivement les importations de pétrole russe.

Outre-Atlantique aussi, on l'attend cette hausse de 0,5 point de pourcentage des taux directeurs de la Réserve fédérale, ce serait la plus forte depuis mai 2000 et ferait revenir les taux dans une fourchette de 0,75% à 1%.

Même cause même effets en tout cas sur les indices américains, avec un Dow Jones qui cède 0,2% vers les 33.048 points et un Nasdaq qui tombe plus lourdement de 1,56% vers les 12.367 points.

Valeurs en hausse

Ubisoft gagne une nouvelle fois la partie, porté par une nouvelle spéculation. Selon le site Seeking Alpha, la famille fondatrice Guillemot qui détient 15,9% des actions de l'éditeur de jeux vidéo et 22,3% des actions à droit de vote, envisagerait de s'associer à une société de capital-investissement pour garder le contrôle opérationnel du groupe et le mettre à l'abri des appétits d'un géant du secteur.

Atos poursuit et accélère sa séquence haussière. Le groupe qui a par ailleurs annoncé qu'il étendait son partenariat stratégique avec VMware afin d'accélérer le développement des « Data Spaces ».

Ca grimpe aussi pour CGG qui publie ce soir son chiffre d'affaires du premier trimestre et dont l'AG se tiendra demain alors que le Brent grimpe de plus de 2% autour de 108 dollars le baril

Maisons du Monde n'a pas cassé la baraque au premier trimestre avec des ventes en repli de 4% à périmètre comparable mais le groupe a confirmé ses objectifs 2022 ce qui a plu au marché.

Valeurs en baisse

Rémy Cointreau qui termine en queue de peloton du SBF 120, Pernod Ricard aussi est mal orienté. La situation sanitaire en Chine pèse sur les deux groupes.

Derrière, on retrouve Faurecia et Valneva

Sur le CAC 40 c'est Arcelormittal qui était lanterne rouge.

Airbus aussi perdait de l'altitude alors que les autorités européennes de l'aviation civile envisageraient d'imposer des modifications importantes à la conception du futur Airbus A321XLR, ce qui pourrait retarder son lancement.

Chute de tension pour EDF. Pourtant, le chiffre d'affaires du producteur d'électricité a bondi de 61% au premier trimestre pour atteindre 35,58 milliards d'euros mais le groupe a douché l'enthousiasme des investisseurs en expliquant que ce niveau d'activité n'aura qu'un impact limité sur son excédent brut d'exploitation.

LG (redaction@boursorama.fr)