Le debrief Bourse du 3 avril : le CAC 40 dans le vert malgré la flambée du pétrole

Le CAC 40 a maintenu le cap de la hausse pour entamer la semaine et finit la journée à +0,32% vers les 7.346 points et 3,2 milliards d'euros échangés. Il a eu du mérite l'indice car l'Opep+ a annoncé dimanche de nouvelles baisses de production, pour un volume total d'environ 1,16 million de barils par jour (bpj) jusqu'à la fin de l'année. Une décision surprise destinée selon eux à maintenir la stabilité du marché pétrolier. Effet immédiat sur le prix du Brent, qui reprenait plus de 6% à 84,70 dollars le baril !

Voilà de quoi alimenter de nouvelles craintes sur le dérapage de l'inflation et les marchés américains ne savaient d'ailleurs pas trop quoi en penser. Ils ont ouvert en ordre dispersé avec un Dow Jones à +0,56% vers les 33.459 points et un Nasdaq à -0,9% vers les 12.109 points.

Valeurs en hausse

Ce n'est pas vraiment une surprise : les valeurs pétrolières et parapétrolières sont à la fête et dominent le SBF 120 et le SRD avec CGG, TotalEnergies, Technip Energies ou encore Vallourec et SLB.

Sur le CAC 40, derrière TotalEnergies, on retrouve Société Générale, qui reprend du poil de la bête, Renault et Airbus. Le géant de l'aviation a été ajouté par Bank of America à sa liste des meilleures idées d'investissement en Europe au titre du deuxième trimestre.

A noter aussi la belle progression d'Innate Pharma (+11%). La biotech a conclu un accord de licence exclusif avec Takeda pour les droits mondiaux pour la recherche et le développement d'anticorps conjugués avec un paiement initial de 5 millions de dollars.

Valeurs en baisse

Peu de newsflow sur les plus forts replis du jour sur le SBF 120 : Virbac, Voltalia et Sartorius Stedim.

Sur le CAC 40, c'est Arcelormittal qui plie avec les craintes que la montée du brut font peser sur l'économie. Wordline marque aussi le pas devant Essilorluxottica.

