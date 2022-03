Le debrief Bourse du 29 mars : le CAC 40 veut croire à une sortie de crise en Ukraine

information fournie par Boursorama • 29/03/2022 à 18:24

Est-on enfin en train d'avancer dans les pourparlers entre Ukrainiens et Russes ? C'est clairement le scénario auquel les investisseurs ont envie de croire alors que l'Ukraine a proposé d'adopter un statut neutre en échange de garanties pour sa sécurité. De son côté, Moscou évoque une réduction radicale son activité militaire en direction de Kiev et Tcherniguiv, ce qui permettrait de desserrer l'étau autour de la capitale ukrainienne.

Il n'en fallait pas plus aux marchés pour se projeter vers la fin du conflit et le CAC 40 clôture la séance sur une nette progression de 3,08% vers les 6792 points et 5,2 milliards d'euros échangés.

Aux Etats-Unis, la hausse est plus mesurée on va dire, mais ça monte tout de même de concert pour le Dow Jones et la Nasdaq à 17h45 : +0,6% pour le premier vers les 35.170 points, +1,2% pour le second vers les 14.533 points.

Valeurs en hausse

Forcément, les valeurs attaquées récemment rebondissent nettement, c'est le cas pour toutes les valeurs du secteur auto : Faurecia, Valeo, Plastic Omnium, Renault qui sont pied au plancher aujourd'hui avec des hausses à deux chiffres

A noter aussi sur le SRD la hausse de 20% d'Actia Group. En marge de ses résultats annuels, le groupe a annoncé qu'il est en train de concrétiser deux opérations de cession d'activités non stratégiques de sa division automotive.

Sur le CAC 40, dans le sillage de Renault, on retrouve Worldline, Société Générale et Alstom.

Carmat aussi bat plus fort : +40%. La société a annoncé le redémarrage de la production de son coeur artificiel et la confirmation de l'objectif d'une reprise des implantations en octobre. La medtech avait suspendu volontairement ses implantations le 2 décembre dernier en raison de problèmes qualité ayant affecté certaines de ses prothèses.

Valeurs en baisse

Forcément, on arbitre chez les investisseurs avec les valeurs qui se sont appréciées sur ces dernières semaines et donc on vend..

Thales, lanterne rouge du SBF 120

Ca baisse aussi pour Sanofi. La pharma a annoncé qu'elle visait désormais, un chiffre d'affaire "à plus de 13 milliards d'euros en rythme de croisière" pour le Dupixent, son traitement de l'asthme et de la dermatite atopique. Une prévision un peu inférieure aux attentes du marché

Les pétrolières et parapétrolières marquent également logiquement le pas comme Vallourec ou TotalEnergies, GTT, tout comme les valeurs liées aux métaux comme Eramet ou Arcelormittal.

