Le debrief Bourse du 28 février : la Bourse de Paris vit sa pire semaine depuis 2008

Boursorama • 28/02/2020 à 18:28

Après un plongeon de plus de 3% à l'ouverture, la cote parisienne a accru ses pertes dans la matinée, avant de remonter un peu la pente, pour finalement terminer vers les 5309 points. L'indice phare de Paris a chuté de près de 12% en une semaine. Il s'agit de sa plus forte baisse sur une semaine depuis novembre 2008. Bref, dans un contexte très anxiogène, la correction boursière s'amplifie.

Sur le front des valeurs, la quasi intégralité du CAC 40 et du SBF 120 voient rouge.

Les effets du coronavirus sur le trafic aérien au ralenti sont désormais bien réels. Le secteur de l'aéronautique est sanctionné avec Airbus qui dévisse -6%.

Sur le SBF 120, la baisse de la fréquentation des aéroports continue de faire chuter Air France KLM - 6,40% et ADP - 6,56%.

Lagardère est de son côté lanterne rouge de l'indice et plonge de 9,74%. Si les investisseurs sanctionnent des résultats moins bons que prévu : une perte nette de 15 millions d'euros lors de son exercice 2019, c'est surtout l'effet coronavirus qui touche de plein fouet le groupe. Son activité de travel retail notamment via les duty free dans les aéroports et gares devrait être très impacté par la chute du tourisme et des voyages d'affaires...

Sur le CAC 40, Le secteur bancaire continue aussi d'être pénalisé...Crédit Agricole - 4,80%, Société Générale - 4,23%, BNP Paribas - 3,53 % .

Le parapétrolier TechnipFMC est de son côté emporté par la chute du pétrole et affiche la plus forte baisse de l'indice -7,17%. Le Brent qui fleurtait avec les 60 dollars il y a une semaine s'échange désormais à 50 dollars le baril.

On notera sur cette séance que certaines valeurs défensives terminent en hausse comme casino ou LVMH.

Dans un marché tétanisé, certaines valeurs tirent toutefois leur épingle du jeu. La biotech Novacyt, spécialiste du diagnostic clinique, a lancé début février un test spécifique à la souche du coronavirus 2019. Elle a annoncé ce vendredi la signature d'un accord de distribution en Asie pour son test, et attend toujours le feu vert de la FDA pour pouvoir accéder au marché américain. L'action a pris près de 30% dans la journée.

Outre atlantique justement, les marchés se réveillent avec un mal de tête après une chute de -4% la veille pour Wall Street. Rien ne devrait s'arranger pour cette dernière séance. Les trois principaux indices devraient enregistrer leur plus forte baisse hebdomadaire depuis la crise financière mondiale de 2008.