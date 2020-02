Le debrief Bourse du 27 février : après un court répit, le CAC 40 repart nettement dans le rouge

Boursorama • 27/02/2020 à 18:11

Après avoir résisté la veille, la Bourse de Paris a débuté en fort recul (-2,41%), lestée par la propagation du coronavirus et les annonces des conséquences néfastes de l'épidémie sur les entreprises. Elle a continué de s'enfoncer pour terminer la journée à -3,32% vers les 5.495 points. Le risque que les chaînes de production mondiales soient perturbées pendant une période longue est bien réel.

La quasi-totalité des secteurs est concernée par la tendance baissière.

Sur le CAC 40, STMicro est toujours pénalisé par son exposition à la Chine -7,04% et termine lanterne rouge de l'indice.

Le secteur bancaire continue aussi de reculer. Société Générale -6,44%, BNP Paribas -5,87%, Crédit Agricole -6,16%

Tout comme l'automobile... Renault -6,38%

Safran baisse aussi. Le groupe est en effet suspendu à la décision de Boeing de relancer la production de l'avion 737 MAX.

Sur le SBF 120, Vallourec et CGG continuent de s'enfoncer également.

Le transport aérien souffre beaucoup de ces dégagements. Air France-KLM se voit sanctionné pour la baisse de son activité ce qui a contraint la compagnie aérienne à annoncer des mesures d'économies, gel des embauches par exemple, pour faire face à la crise.

Du côté des rares hausses sur le CAC 40, Engie est seul sur l'indice et prend un gain de 2,33% Le groupe profite d'une performance opérationnelle en hausse en 2019, boostée notamment par ses activités de production d'électricité et de gestion d'énergie.

Sur le SBF 120, Fnac Darty grimpe à presque 42 euros l'action, porté par le maintien de ses ventes, même si le groupe a annoncé un bénéfice net 2019 en baisse de 30%. Ipsos bénéficie également de l'annonce de bons résultats.

Aux Etats-Unis, rien ne semble non plus convaincre les marchés pour repartir à la hausse. Les nouvelles commandes de biens d'équipement aux États-Unis et leur livraison ont nettement augmenté en janvier.

Mais tout ça pourrait être mis à mal par le coronavirus qui devrait perturber les chaînes d'approvisionnement. Les trois indices de référence continuent de creuser leurs pertes pour les porter à plus de 10% par rapport aux plus hauts touchés lors de la séance du 19 février.

