Le debrief Bourse du 20 septembre : la Bourse de Paris sous les 6500 points

information fournie par Boursorama • 20/09/2021 à 17:14

La multiplication des incertitudes à court terme fait chuter la Bourse de Paris, au plus bas depuis presque deux mois. Si les investisseurs ont évidemment en ligne de mire la réunion de la Fed dans deux jours et l'évolution du contexte sanitaire, ils sont aussi inquiets d'un potentiel shutdown aux Etats-Unis et suivent de près l'affaire Evergrande qui fragilise le système financier chinois.