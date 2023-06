Le debrief Bourse du 2 juin : rassuré sur la dette et l'emploi US, le CAC 40 finit bien la semaine

information fournie par Boursorama • 02/06/2023 à 18:00

Même les meilleures séries ont une fin. Et comme dans un film d'action bien réglé, le Congrès a accepté hier de suspendre le plafond de la dette américaine et donc d'écarter in extremis la menace d'un défaut de paiement des États-Unis. Une bouffée d'air frais pour les marchés.

D'autant que tout le monde trouve son compte dans la statistique importante du jour, celle de l'emploi américain : 339.000 postes ont été créés en mai alors que le consensus Reuters prévoyait 190.000. Mais finalement c'est à peine plus que le niveau révisé d'avril (294.000), tandis que le taux de chômage est remonté à 3,7% après 3,4% le mois précédent. En outre, la croissance du salaire horaire moyen a ralenti à 0,3% en mai après +0,5% en avril. De quoi, peut-être motiver la Fed pour un statu quoi sur les taux lors de la réunion des 13 et 14 juin.

Résultat, le CAC 40 finit la journée à +1,87% vers les 7.271 points et 3,4 milliards d'euors échangés. Il recule tout de même de 0,66% sur la semaine. A 17h45, le Dow Jones grimpe de 1,82% vers les 33.664 points et le Nasdaq est à +1% vers les 13.228 points.

Valeurs en hausse

Faurecia repart à la hausse et termine en tête du SBF 120, Valeo aussi est bien orienté

Eramet, Virbac et Derichebourg se distinguent également sur le SBF 120 alors que sur le CAC 40, c'est Unbail-Rodamco-Westfield qui finit la course en tête talonné par Renault. En mai, la marque au Losange affiche des ventes en hausse de 18% sur un an. C'est mieux que le marché qui accélère, lui, de 14,8% sur la même période. En termes de parts de marché, Renault est sur la deuxième marche du podium à 25,3%, derrière Stellantis.

Valeurs en baisse

Peu de mouvements notables : Ipsos, Orange et Bolloré forment le trio de têtes des replis sur le SBF 120.

Seules deux valeurs du CAC 40 sont dans le rouge : en plus d'Orange , on retrouve Capgemini.

A noter sur le SRD la chute de 13,5% de Rallye. Hier, Barclays a réduit son objectif de cours de 3 euros à 0,10 euro sur la valeur.

